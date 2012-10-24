Найприбутковіший автотранспорт – «замовні» автобуси

За даними річного структурного обстеження серед підприємств, які надають послуги автомобільного транспорту більше половини (55,3%) займаються автомобільними вантажними перевезеннями, 40,8% автотранспортних підприємств – регулярними та нерегулярними пасажирськими перевезеннями, решта (3,9%) – надають послуги таксі.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У порівнянні з попереднім роком, в 2011р. кількість автотранспортних підприємств-юридичних осіб Вінниччини збільшилась на 14,0%. За розмірами підприємств 96,1% перевізників – малі підприємства, а 3,9% – середні підприємства.

На автотранспортних підприємствах Вінниччини зайнято 3,5 тис. осіб, що більше ніж у 2010р. на 6,5%, майже 70% зайнятих працюють на малих підприємствах.

За підсумками діяльності 2011р. автотранспортними підприємствами області було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 379,8 млн. грн. Зростання обсягів вантажних перевезень та збільшення обсягів наданих послуг автомобільного регулярного пасажирського транспорту, обумовило зростання показника у порівнянні з минулим роком на 58,9 вісотка.

Збільшення обсягу реалізації призвело до покращення фінансових результатів діяльності автотранспортних підприємств.

Так, якщо за підсумками діяльності 2010р. автотранспортні підприємства області отримали збиток до оподаткування 33,6 млн. грн., то в 2011р. – прибуток на 5,8 млн. грн. Покращилась ефективність діяльності підприємств автомобільного транспорту. Рівень рентабельності їх операційної діяльності в 2011р. склав 0,8%, що на 12,7 в.п. вище рівня показника 2010р. (–11,9%). року.

За видами економічної діяльності найвищий рівень рентабельності операційної діяльності підприємств автомобільного транспорту у 2011р. зафіксовано на підприємствах, які надають послуги нерегулярного пасажирського транспорту (3,0%) та на підприємствах, які надають послуги автомобільного вантажного транспорту 2,8%.