Даішники перевірять гуму на автівках вінничан

З метою підвищення безпеки пасажирських перевезень ДАІ МВС України спільно з представниками Укртрансінспекції з 22 жовтня по 12 листопада проводить комплекс профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті «Перевізник зима – 2012», - повідомляє СПР УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Під час його проведення особлива увага приділяється питанням підготовки автотранспорту до його використання в осінньо-зимовий період: заміна шин на зимові, справність приладів обігріву стекол та салону, зберігання транспортних засобів за місцем їх стоянки, організація перед рейсового контролю технічного стану автобусів та обов’язковий медичний огляд водіїв.

Як пояснює начальник УДАІ Вінницької області Павло Солоненко, такі відпрацювання проводяться щорічно перед початком зимового періоду і направлені на виявлення та усунення недоліків підготовки пасажирського автотранспорту до роботи у складних погодних умовах. Також проводяться перевірки підприємств і суб'єктів господарювання, на предмет виконання ними вимог законодавства про автомобільний транспорт.

У ході проведення відпрацювання здійснюється посилений контроль за дотриманням Правил дорожнього руху водіями автобусів, в першу чергу за дотриманням швидкісних режимів, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил зупинки і стоянки тощо. Значна увага приділяється дотриманню вимог безпеки під час руху автобусів у нічний час, у тому числі при перевезенні на замовлення, наявність двох водіїв на маршруті протяжністю понад 500 км.

Впродовж дев’яти місяців цього року на території Вінницької області сталося 69 автопригод, учасниками яких стали водії автобусів, у тому числі у 10 ДТП постраждали люди: двоє загинули, а 16 травмовані. За цей період мобільними групами ДАІ виявлено 356 автобусів з технічними несправностями. За керування таким транспортом складено 229 протоколів про адміністративні правопорушення. Виявлено та задокументовано 2579 порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів, дев’ятеро з них – за керування автобусами у стані алкогольного сп’яніння.