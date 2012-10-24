Регіонали відзначили 15-річчя партії з кульками, прапорами та концертом

Вчора, 23 жовтня, у великому конференц-залі ГК «Поділля» відбулися урочисті збори з нагоди 15 річниці з дня створення Вінницької міської Партії регіонів.

Про це повідомила прес-служба Вінницької облорганізації ПР.

В урочистостях взяли участь всі голови районних і первинних парторганізацій, члени рад і виконкомів, депутати міської ради від партії, депутати обласної ради, які закріплені за міською парторганізацією, кандидати у народні депутати по 11 і 12 виборчих округах (члени ПР), керівники міського виборчого партійного штабу, керівники та актив міської організації «Молоді регіони».

З доповіддю «Партія регоінів: минуле, сучасне, перспективи» виступив голова вінницької міської організації ПР Олександр Яремчук. З привітаннями до присутніх звернулися заступник голови обласної парторганізації, перший заступник голови обласної ради Ігор Кревський, заступник голови обласної парторганізації, заступник голови облдержадміністрації, керівник Вінницького міського виборчого штабу ПРГригорій Дерун, перший керівник обласної парторганізації, член виконкому міської парторганізації В’ячеслав Гаврилюк.

Загалом на зборах були присутні 237 членів партії. В ході урочистостей 61 активіста партії нагороджено Почесними грамотами. Учасники урочистих ювілейних зборів переглянули фотовиставку про історію міської парторганізації та святковий концерт, на якому виступив член партії, Заслужений артист України Станіслав Городинський.