Вінничан тягне в петлю

Суїцидальні настрої не полишають мешканців області. Оперативні зведення ТУ МНС у Вінницькій області рясніють повідомлення про спроби людей добровільно піти з життя чи не щодня.

Так, лише протягом минулої доби зафіксовано три подібних випадки. Двох самовбивць врятувати встигли, а третьому вдалось гріховну справу довести до кінця.

Отож, до Іллінецької райлікарні вчора госпіталізували 82-річну жительку с. Якубівка, яка напилась невідомої речовини й зазнала гострого отруєння та хімічного опіку верхніх дихальних шляхів.

Піти до кращого світу намагалася і 26-річна мешканка Могилева-Подільского.

А її 30-річного земляка із с. Немія близькі та родичі серед живих вже не побачать, - він повісився біля будинку на власному подвір’ї.