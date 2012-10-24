Малолітка на тракторі протаранив і «підпалив» легковик

23 жовтня в м. Липовець Вінницької області сталося дорожньо-транспортна пригода за участю трактора і легкового автомобіля.

Про це повідомило управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Вчора в м. Липовець близько 10 години 18-річний водій за кермом трактора «МТЗ-80» не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем «DAEWOO-LANOC».

В результаті ДТП сталося загоряння легкового автомобіля, проте ніхто з людей не постраждав.

Трактор та автомобіль переміщений на штрафмайданчик ДАІ.