Малолітка на тракторі протаранив і «підпалив» легковик
14:20, 24 жовтня 2012Вінниця
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23 жовтня в м. Липовець Вінницької області сталося дорожньо-транспортна пригода за участю трактора і легкового автомобіля.
Про це повідомило управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.
Вчора в м. Липовець близько 10 години 18-річний водій за кермом трактора «МТЗ-80» не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем «DAEWOO-LANOC».
В результаті ДТП сталося загоряння легкового автомобіля, проте ніхто з людей не постраждав.
Трактор та автомобіль переміщений на штрафмайданчик ДАІ.
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