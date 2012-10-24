Бюджет завдячує вінницьким «єдинщикам» 52 мільйонами

Єдиний податок від підприємств та підприємців Вінницької ОДПІ додав бюджету понад 52 млн. грн.

Про це повідомляє Вінницька ОДПІ.

Зазначена сума більш, ніж у два рази перевищує минулорічні надходження. При цьому, 41 млн. грн. із усіх платежів єдиного податку надійшло від фізичних осіб-підприємців.

Податківці Вінницької ОДПІ фіксують також і помітне збільшення кількості платників єдиного податку. Так, лише за останні три місяці кількість єдинників – зросла на майже 2,5 тисячі фізичних осіб та 350 юридичних – платників. Сьогодні чисельність „спрощенців”, які здійснюють свою діяльність на теренах обласного центру, Вінницького та Тиврівського районів наближається до 20 тисяч. Майже 18 тисяч із них – фізичні особи.