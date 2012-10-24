За безпаспортних тварин перевізник сплатить штраф

Працівники міліції зупинили вантажівку, водій якої перевозив 15 голів великої рогатої худоби без документів. Під час перевірки з’ясувалося, що 12 тварин не ідентифіковані – без паспортів та вакцинації.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Днями працівники ветеринарної міліції спільно з працівниками дорожньо-патрульної служби УДАІ у Шаргородському районі Вінницької області зупинили автомобіль «МАЗ», водій якого перевозив 15 голів великої рогатої худоби. Під час перевірки документів у водія було з’ясовано, що худоба перевозиться без відповідних супровідних ветеринарних документів. До того ж 12 тварин не ідентифіковані - не мають паспортів, номерів та не проходили вакцинацію.

Зі слів 30-річного водія, худобу він скуповував у селян на Шаргородщині та віз її у АР Крим на бойню для подальшого продажу на ринках в місті Сімферополь. Загальна вартість придбаної ним худоби становить 100 тисяч гривень.

Як розповів начальник ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області Павло Дармограй, тварин доставили на одне з приватних підприємств Шаргородського району на карантин, де будуть проведені усі необхідні профілактичні щеплення та дослідження.

Водія вантажівки притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.