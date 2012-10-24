Область перевиконала план створення нових робочих місць

На Вінниччині поступово знижується рівень безробіття, скорочуються обсяги вимушеної неповної зайнятості і зростає економічна активність та зайнятість населення.

Про це під час прямого ефіру на Вінницькому обласному державному телеканалі «ВІНТЕРА» повідомила заступник голови обласної державної адміністрації Любов Спірідонова.



Так, чисельність незайнятого населення протягом січня-вересня поточного року зменшилась порівняно з відповідним періодом 2011р. (на 1,6 тис.осіб) і становить 63,9 тис.чол.

Базовими центрами зайнятості забезпечуються вчасні виплати матеріального забезпечення безробітним, яке гарантоване законодавством.

Кожні дев’ять з десяти безробітних отримують допомогу з безробіття, середній розмір якої підвищився на 13% і зріс з 814 до 919 грн.

За словами посадовця, з початку року в області створено 24,2 тисячі нових робочих місць, що складає 110,8% від річного завдання.