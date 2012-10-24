Кличко відправив дружину до Вінниці

Завтра до Вінниці завітає дружина відомого політика і керівника партії «УДАР» Віталія Кличка Наталія.

Як повідомляє «33 канал», столична гостя відвідає дитячі заклади Вінниці, зустрінеться з місцевими успішними жінками, а також проведе семінар «Рак молочної залози, як вберегти себе».

На семінарі з лекцією виступить провідний лікар-мамолог Вінниці Богдан Шевня.

Отож, місія гуманна і достойна, втім не без політичної складової, - Наталію Кличко скрізь супроводжуватиме мажоритарниця- висуванка «УДАРу» Людмила Станіславенко.