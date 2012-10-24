Автолюбителів потішать конкурсами та розвагами

Автоклуби міста, мотоспільнота Вінниччини та журнал «AUTOHOUSE» при підтримці відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради запрошують всіх вінничан до святкування Дня Автомобіліста.

В неділю 28 жовтня Вінничани святкуватимуть День автомобіліста. Все розпочнеться з проїзду автоколони по центральним вулицям міста. Всіх власників ексклюзивних, ретро- та просто гарненьких автомобілів запрошуємо приєднатися до колони, збір об 11:00 год. біля Будинку офіцерів.

Для презентації своєї програми організатори заходу влаштували міні авто виставку на площі під аркою, що у Центральному парку.

Також у цей день відбудеться Чемпіонат України з авто звуку та тюнінгу. На святкуванні будуть присутні учасники з усіх міст України. Всі інші культурно-масові заходи проходитимуть 28 жовтня 2012 на площі ТРЦ «Мегамол» (вул.600-річчя, 17).

О 13:00 – розпочнеться авто-мото виставка.

О 15:00 – відбудуться виступи творчих колективів. Вперше у програмі заплановано виставку соціального дитячого малюнку на тему «Вінниця – запрошує автотуристів» та «Безпека руху». Організатори пропонують: створити малюнок, прийти на свято та отримати подарунок.

О 18:00 – проводитиметься боулінг турнір «Автобол», між автомобільними компаніями та автоклубами міста.

О 22:00 – Autohouse PARTY «6 років разом». Вечірка на автомобільну тематику.

За словами начальника відділу у справах молоді та туризму міської ради Руслана Анфілова, Вінниця має прекрасні автомобільні традиції, які потрібно підтримувати та розвивати. Місто повинно стати прикладом толерантного поводження автомобілістів на дорогах, стильних автівок та найкращих автомобільних заходів. На наступний рік планується впровадження та випуск авто афіш, в яких відображатимуться всі автоподії міста. Вінниця має стати столицею автомобільного туризму.

Керівник проекту Autohouse Армен Мовсесян переконує в тому, що автомобільні події міста здивують і вінничан, і гостей.

За додатковою інформацію звертайтеся у відділ молоді та туризму Вінницької міської ради, вул. Соборна, 59, тел.:59-52-82