Прокуратура закрила гральний заклад

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Прокуратура закрила гральний заклад. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Вінницької області. Прокуратурою Вінницької області припинено діяльність з організації та проведення азартних ігор у нежитловому приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 1. Вилучено 19 комп'ютерних симуляторів гральних автоматів. Міськвідділом міліції завершується дослідча перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.



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