Прокуратура закрила гральний заклад

17:00, 24 жовтня 2012
Вінниця
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Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Прокуратура закрила гральний заклад.

Про це повідомила пресс-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області припинено діяльність з організації та проведення азартних ігор у нежитловому приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 1. Вилучено 19 комп'ютерних симуляторів гральних автоматів.

Міськвідділом міліції завершується дослідча перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.
 

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