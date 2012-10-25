Вінничанку арештували в аеропорту "Бориспіль"

Працівники вінницького УБОЗу затримали 48-річну вінничанку, яка три роки перебувала в міждержавному розшуку.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

У 2009 році міліція порушила відносно неї кримінальну справу за підроблення документів. Перебуваючи у змові ще з двома особами, зловмисниця вклеїла своє фото в чужий паспорт та оформила доручення на продаж квартири вінничанки, яка в цей час перебувала в Італії на заробітках. Коли власниця квартири повернулася з-за кордону, в її квартирі проживали уже інші люди. Потерпіла звернулася з заявою до міліції.

Тим часом підприємлива панянка, якій за скоєний злочин загрожувало до 5 років в’язниці , поспішила втекти за межі країни.

- Підозрювана виїхала до США та три роки там переховувалась, поки зрештою її не затримала поліція, - каже начальник УБОЗ УМВС у Вінницькій області Валерій Пастух. - Убозівці за допомогою Інтерполу та американських колег встановили її місцезнаходження. На початку жовтня українку депортували з США на батьківщину, де її притягнуть до кримінальної відповідальності за порушення закону. З аеропорту «Бориспіль» втікачку доправили до слідчого ізолятора, де вона перебуватиме до завершення досудового розслідування.