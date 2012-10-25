На Вінниччині зник ставок

Ставок завбільшки 72 гектари зник із райцентру Оратів на Вінниччині, повідомляє TCH.ua .Селяни втратили не лише ставок, а й криниці – питну воду тепер купують у крамниці.

Водойму спустили орендарі. Став висох і навіть встиг зарости очеретом. До того ж з криниць прилеглих до ставу вулиць практично зникла вода.

Разом зі ставковою водою зникла і кринична. Тепер питну воду люди купують магазині, а для технічних потреб відстоюють мул.

Місцеві нагадують, що з цього ставка бере початок притока Дніпра – річка Рось.

- Вода іде в Дніпро. З Дніпра нею користуються, люди п'ють. Оце називається екологічна катастрофа, - каже мешканець Оратова Микола Вовкотруб.

Орендар ставка вирішив його поглибити, розповідають люди. Спустив воду, однак осушити до кінця не вдалося - але й водойма не відновилася. Зникли і господарі ставу.

Районні чиновники запевняють, що власник є. Щоразу приїжджає на засідання робочої групи з вирішення проблеми зникнення води.

- Вони взяли у водному басейні річки Рось усі потрібні документи. І вони коли приходили на засідання робочої групи, вони нам їх показували і казали що ось, будь ласка, ми згідно рекомендацій фахівців проводимо ці всі роботи, - запевняє заступник голови Оратівської райдержадміністрації Володимир Токарчук.

У обіцянки відновити став місцеві жителі вже не вірять. Хоча тепер наповнити його можна тільки згори - жодного природного джерела на дні уже нема.