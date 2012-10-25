У відрі з жиром плавало 7 мобілок

У Вінницькій області до Стрижавської виправної колонії №81 на територію зони, що охороняється, намагались передати мобільні телефони.

Про це повідомляє головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ та громадськістю управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

На адресу 30-річного засудженого, який відбуває покарання у зазначеному виправному закладі, надійшла посилка «з сюрпризом» від вінничанки.

У результаті догляду вмісту пакунку у 5-літровому відрі з жиром було виявлено та вилучено поліетиленовий пакунок. Мешканка міста Вінниці приховала в жирі сім мобільних телефонів.

Наразі по даному факту проводиться перевірка.

Засуджений відбуває покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинення розбою, зґвалтування та втягнення неповнолітніх.