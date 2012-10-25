У відрі з жиром плавало 7 мобілок

09:37, 25 жовтня 2012
Вінниця
0 0

Передали у тюрму

У Вінницькій області до Стрижавської виправної колонії №81 на територію зони, що охороняється, намагались передати мобільні телефони.

Про це повідомляє головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ та громадськістю управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

На адресу 30-річного засудженого, який відбуває покарання у зазначеному виправному закладі, надійшла посилка «з сюрпризом» від вінничанки.

У результаті догляду вмісту пакунку у 5-літровому відрі з жиром було виявлено та вилучено поліетиленовий пакунок. Мешканка міста Вінниці приховала в жирі сім мобільних телефонів.

Наразі по даному факту проводиться перевірка.

Засуджений відбуває покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинення розбою, зґвалтування та втягнення неповнолітніх.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter