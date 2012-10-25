Керівник аграрної фірми їздив на чужих номерах

Працівники вінницького Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили посадових осіб одного з сільгосппідприємств Вінниччини, які використовували для потреб підприємства автомобілі, ввезені на територію України поза митим контролем.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Два автомобілі марки «Volkswagen» вилучили працівники міліції у посадовців одного сільгосппідприємств, розташованих в Вінницькій області. Зі слів чоловіків, які знаходились за кермом іномарок, дані автомобілі для забезпечення потреб підприємства їм надав його власник.

Під час перевірки працівниками міліції було з’ясовано, що машини потрапили на територію України незаконним шляхом – поза митним контролем. Державні номери, встановлені на вилучених машинах, належать іншим транспортним засобам.

- В ході перевірки було встановлено, що на підприємстві використовуються ще кілька автомобілів незаконно ввезених на територію України, - говорить начальник УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Валерій Пастух. - Не сплативши митних платежів, посадові особи підприємства завдали значної шкоди інтересам держави. В їхніх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем». За такий злочин передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Вилучені транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.