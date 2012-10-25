Новий автобус №29 їздитиме з Тяжилова в Пирогово

Експрес за 2.50 грн

Розпочав роботу новий автобусний маршрут в режимі "експрес" №29 вул.Комарова (мкрн.Пирогова)-вул.Лугова(Тяжилів). Про це повідомляє сайт "Вінницький трамвай". "Новий маршрут обслуговується автобусами КП"ВТТУ" та машинами приватного перевізника. Вартість проїзду складає 2,50 грн. Маршрут №29 проходить по таким зупинкам: Лугова-Якіра-Мрія-пер.К.Маркса-Чехова-Іванова-Зал.вокзал-Папаніна-Центральний ринок-пл.Перемоги-Укртелеком-Театральна-Школа №26-Лісопарк-Хмельницьке шосе-Порика-пр.Юності-вул.Пирогова-Комарова.

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