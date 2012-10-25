Вінницькі листоноші отримали 500 велосипедів

На Вінниччину надійшла перша партія нових велосипедів для листонош. Перші 500 нових велосипедів для листонош доставили до кількох районів Вінниччини.

У першу чергу новим транспортом забезпечать тих працівників "Укрпошти", які обслуговують дільниці протяжність більше 8 кілометрів, повідомля Моя Вінниця.

Нові жовто-сірі дорожні велосипеди мають сірий металевий кошик на 6 кг попереду та сірий багажник на 14 кг ззаду. Двоколісний транспорт закуповують за кошти "Укрпошти" по 1 тисячі 25 гривень у ТОВ "Планета Аква". Усього “Укрпошта” закупить для листонош 13 017 велосипедів.

- Це набагато пришвидшить і полегшить роботу працівників "Укрпошти", - говорить Віталій Якубовський, заступник начальника з питань технології, експлуатації і якості надання послуг Вінницької дирекції українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта". - Адже деякі дільниці, які обслуговують вінницькі листоноші, мають протяжність до 20 кілометрів. Забезпечуватись велосипедами будуть ті працівники, які досі не мали транспорту. Не враховуючи місто Вінницю, бо їздити на велосипедах у обласному центрі листоношам не зовсім зручно.

Усього область отримає 950 велосипедів, що повністю покриє потребу.

Нагадаємо, що станом на жовтень 2012 року у Вінницькій області працює понад дві тисячі листонош. Частина з яких отримувала й раніше велосипеди, але звичайного зразка від сільських голів, районних адміністрацій. Заплановано, що усі 950 велосипедів надійдуть до Вінницької області до кінця 2012 року.

Наразі в Україні діють майже 14 тисяч поштових відділень, пошту розносять 40 тисяч 874 листоноші.