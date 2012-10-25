На передостанній ярмарок привезуть найбільше круп

27 жовтня, у Вінниці, на проспекті Юності, проходитиме передостання цього року осіння сільськогосподарська ярмарка.

Цієї суботи участь у ярмарці візьмуть 300 сільгосптоваровиробників, підприємств харчової і переробної промисловості Іллінецького, Могилів-Подільського, Немирівського, Вінницького районів, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Організатори ярмарки врахували побажання вінничан, тому цього разу буде зроблено акцент на зерно. На ярмарок вивезуть більше пшеничних, ячмінних і кукурудзяних круп.

У головному управлінні економіки облдержадміністрації повідомили, що на чотирьох попередніх сільгоспярмарках у Вінниці реалізували продукції на майже 10 мільйонів гривень. Зокрема, було продано вінничанам 119 тонн моркви, 106 тонн цибулі, 117 тонн буряків, 170 тонн яблук.