На передостанній ярмарок привезуть найбільше круп

10:31, 25 жовтня 2012
Вінниця
0 0

Пшеничних, ячмінних і кукурудзяних 

27 жовтня, у Вінниці, на проспекті Юності, проходитиме передостання цього року осіння сільськогосподарська ярмарка.
Цієї суботи участь у ярмарці візьмуть 300 сільгосптоваровиробників, підприємств харчової і переробної промисловості Іллінецького, Могилів-Подільського, Немирівського, Вінницького районів, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Організатори ярмарки врахували побажання вінничан, тому цього разу буде зроблено акцент на зерно. На ярмарок вивезуть більше пшеничних, ячмінних і кукурудзяних круп.

У головному управлінні економіки облдержадміністрації повідомили, що на чотирьох попередніх сільгоспярмарках у Вінниці реалізували продукції на майже 10 мільйонів гривень. Зокрема, було продано вінничанам 119 тонн моркви, 106 тонн цибулі, 117 тонн буряків, 170 тонн яблук. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter