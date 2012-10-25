Затримали «Волгу», набиту «компрою» проти Домбровського

У Вінниці 24 жовтня по проспекту Юності було зупинено авто «Волга» з чоловіками, які розповсюджували чорний піар – листівки без будь-яких вихідних даних, зміст яких спрямовано проти кандидата у народні депутати по виборчому округу №11 Олександра Домбровського.

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

Також ці чоловіки розповсюджували провокаційну газету, у вихідних даних якої зазначено тираж 5 тисяч екземплярів, а насправді тільки в багажнику зупиненої «Волги» виявилось понад 20 тисяч примірників цього «видання».

На запитання хто пропонує розповсюджувати такі листівки, один із затриманих відповів, що «біля палаток стоять люди, які пропонують працювати рознощиками».

«Ми розносимо любу агітацію, яку нам пропонують, знали б, що тут якесь порушення, не взялися б за таке. Заробити таким чином мені запропонували біля наметів на площі перед Будинком офіцерів. Підійшла людина і пообіцяла заплатити по 100 гривень за розповсюдження по поштових скриньках 4 тисяч газет і листівок», - розповів один із «агітаторів».

Крім того, затриманий розповів, що «підключив» до заробітків ще 4-х своїх знайомих, разом вони мали рознести 20 тисяч газет із чорним піаром.

Плутаючись у свідченнях, хлопці кажуть, що друковану продукцію їм передали з буса по вулиці Максимовича. Ні номерів машини, ні телефонів чи інших координат «роботодавця» вони не називають. Гроші, кажуть, їм заплатили наперед, давши ще сотню на пальне.

Про факт порушення повідомлено до правоохоронних органів.