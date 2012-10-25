Єдиний в Україні паливний завод відкрили на Вінниччині

24 жовтня у селищі Турбів Липовецького району відкрили завод «Він-Пелет» по виготовленню паливних пелетів з аграрної сировини. Перша черга, що розрахованна на 75 тисяч тонн пелет в рік вже діє. У 2013 році завод перейде на 150 тисяч тонн палива щорічно.

- Вінниччина очолює рейтинг серед регіонів по енергоефективност, - сказав голова обласної державної адміністрації Микола Джига. - В області існує програма по енергозбереженню і запровадженню джерел альтернативного опалення. З метою економії коштів вся соціальна сфера: школи, лікарні, амбулаторії, а також адміністративні приміщення планується в найближчий термін перевести на альтернативні види палива. Окрім цього, в області діє програма щодо збереження тепла - це утеплення фасадів, заміна котельного господарства, заміна вікон на теплозберігаючі. Завод по виробництву пелетів - ще один значний крок до нашої енергетичної незалежності.

Представники компанії Смарт-Холдинг запевнили, що на території області планується збудувати ще один такий завод, а в цілому по Україні їх буде 10.

Завод «Він-Пелет» зводився з місцевої будівельної сировини. Зокрема, за унікальним технологіями усі бетонні роботи здійснював ПрАТ "Стрижавський кар‘єр".

"Він-Пелет" є пілотним проектом компанії «Старт-Енерджі» у галузі відновлення джерел енергії. У якості сировини для виробництва пелетів підприємство використовуватиме солому зернових культур, заготівлю і доставку якої здійснюватиме відповідно до підписаних договорів з сільгоспвиробниками Вінницької області в радіусі 50 км.

- Загальний обсяг інвестицій в цей завод складає 26 мільонів євро, - сказав Олексій Пертін, генеральний директор Самрт-Холдінгу. - На заводі працюватиме 150 робітників та планується прокладання залізничної колії для транспортування готової продукції.

- Щорічно в Україні до 30 млн тонн відходів сільгоспвиробництва і соломи різних культур може бути перероблено у біотопливо, енергетина цінність якого порівняна з 15 млрд кубометрів газу, - говорить генеральний директор "Смарт Енерджі" Олексій Тимофеєв. - Ми плануємо реалізовувати пелети на внутршньому ринку та експортувати в країни Європи.

Довідка

Смарт Енерджи - компанія в складі Смарт Холдінг, яка відповідає за розвиток проектів в альтернативній енегетиці

Cмарт Холдінг - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.