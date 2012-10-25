Реанімобілів області більше не дадуть

Міністерство охорони здоров'я України завершило постачання в пілотні регіони автомобілів швидкої медичної допомоги - реанімобілів типу С (на базі Ford Transit), закуплених за бюджетною програмою «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, 19 жовтня у Вінниці відбулося вручення шести найсучасніших реанімобілів. Обласної дитячої лікарні, Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, Вінницькій станції швидкої допомоги і трьом центральним лікарням Бершадського, Могильов-Подільського та Хмільницького районів були вручені ключі від швидких, оснащених найсучаснішим устаткуванням для реанімації хворих.

Головною відмінністю автомобілів типу С від є їх облаштування, яке дає можливість надавати всю необхідну реанімаційну допомогу хворому на місці, який знаходиться навіть у вкрай важкому стані. Зокрема, дефібрилятор, на відміну від такого ж в класі, має функції кардіомонітори, він дозволяє спостерігати за станом хворого, запобігати виникненню аритмії і пр.

Всі автомобілі відповідають Національним стандартом України "Автомобілі швидкої медичної допомоги та їх обладнання, технічні вимоги та методи випробувань" (EN 1789:2007, MOD) ДСТУ 7032:2009.



Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в 2011 році держава виділила 200 млн грн на закупівлю 70 реанімобілів типу З і 216 автомобілів типу В. Всі автомобілі типу B вже надійшли в пілотні регіони.