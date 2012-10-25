Вінницький ринок пального «залитий» фальсифікатом

Як тільки на рахунках в інспекції по захисту прав споживача у Вінницькій області з'явилися цільові гроші - поновилися планові перевірки якості палива на вінницьких АЗС. Експерти, що проводили перевірки, стверджують - близько половини з них замість пального продають незрозумілі суміші. У вересні з 18 відібраних на АЗС проб - 10 забраковано, позаяк вони не відповідають стандартам якості. Це свідчить про те, що пальне - підробка.

Ринок області «залитий» фальсифікатом. Експерти паливного ринку говорять, що його неможливо продукувати на заправках. Як правило, паливо, викуплене в «нормальних» виробників, заважають на підпільних нафтобазах з допомогою різних присадок. Потім майстерно підробляють потрібні сертифікати та паспорти якості. Далі вже через підставні або легальні структури цей «сурогат» потрапляє на заправки за ціною «реального» пального.

«Підвищення акцизу на імпорт нафтопродуктів неминуче призведе до нового розділу вітчизняного ринку. Почнеться війна за українську нафту. Тому поява зараз значної кількості фальсифікованого палива - перша ластівка. Кожен оператор прагне отримати прибуток, на жаль, часто не піклуючись про дотримання інтересів споживача», - відзначає вінницький експерт Павло Косюк.

Контролюючі інстанції області не могли не взяти на замітку таку нездорову тенденцію. І почали перевірки...

Довідка. За даними інспекції по захисту прав споживачів у Вінницькій області, на паливному ринку регіону представлено близько 90 операторів і більше 280 АЗС.