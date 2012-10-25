Фермера змусили повернути землю державі

На виконання рішення суду, постановленого за позовом прокурора Тульчинського району, вжито заходів щодо звільнення фермерським господарством "Харсвест" самовільно зайнятої земельної ділянки площею 7,8 га із земель сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Михайлівської сільської ради.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області

Також стягнуто з цього господарства в дохід районного бюджету кошти в сумі близько 9 тис. грн. (шкода завдана самовільним зайняттям земельної ділянки).