Віддайте свій старий комп‘ютер інваліду

Завдяки програмі "Комп’ютер другу" у 24 жовтня, шість комп’ютерів отримали люди з обмеженими фізичними можливостями. Серед щасливчиків — багатодітна сім’я і голови громадських організацій, повідомляє Моя Вінниця.

Організатори програми, Благодійний фонд "Подільська громада" та Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями "Гармонія", говорять, що долучитись до програми може кожен, хто має техніку.

- На черзі на комп’ютери у нас ще чотири багатодітні сім’ї і сім людей, які мають проблеми із здоров’ям, - говорить голова ГО "Гармонія" Раїса Панасюк. - Така технічна допомога полегшує життя багатьох людей, адже завдяки комп’ютерам вони можуть знайти роботу, навчатись.

Дарували комп’ютери жителі міста Вінниці і Вінницької області, а у ГО “Гармонія” їх доукомплектовували і передавали людям, які потребували цього: Дембіцькій Вірі (жителька села Мартинівці Жмеринського району, для громадської організації); Стахову Григорію (голова Тематичного фонду “Краплина життя”); Боровик Ірині (багатодітна мати); Бобрусь Ользі (для роботи); Ромашко Ользі (для роботи); Бендовським Алла і Сергію (для навчання).

З набуттям інвалідності Ольга Бобрусь зрозуміла, що у основній спеціалізації не зможе себе реалізувати, тому закінчила курси “оператора комп’ютерного набору”, але удома не мала комп’ютера. Коли їй зателефонували із повідомленням про подарунок комп’ютера, то рідні не повірили.

- Вони запитали: “Як? Ось так подзвонили і сказали приїжджай?”, - говорить Ольга Бобрусь. - Я звернулась до Раїси Василівни і вона з відкритим серцем відгукнулась на мою проблем. Матиму удома комп’ютер і зможу за допомогою Інтернету знайти роботу, реалізувати себе. Планую займатись бухгалтерією.

Ромашко Ольга, здобувши вищу освіту, не мала змоги працювати оскільки не мала можливості придбати комп’ютер. Зараз Ольга теж за допомогою Інтернет-мережі знайде роботу.

У Вінницькій області проживає понад 3000 людей з особливими потребами.

Програма "Комп’ютер дугу" діє з 2009 року і за цей час подарувала 19 комп’ютерів.

Приносити комплектуючі чи комп’ютери до організації можна за адресою ГО “Гармонія” м. Вінниця, вул. Космонавтів, 48 тел.: 46-93-59 чи моб.: 067-79-05-303.