Медики ледь «відкачали» двох молодих самовбивць

Минула доба стала переломною в долі двох вінничанок, поділивши її на до і після спроби піти з життя.

Як повідомило ТУ МНС у Вінницькій області, вчора у смт. Крижопіль до місцевої лікарні було госпіталізовано 29-річну жінку з діагнозом «суїцидальна спроба, медикаментозне отруєння».

Не в добрий час пігулки опинилися й під руками в 31-річної жительки смт. Вапнярка Томвшпільского району. Втеча від проблем могла б скінчитися фатально, але медикам вдалось врятувати самовбивцю.

За повідомленням прес-служби ТУ МНС Вінницької області, з початку року на Вінниччині зареєстровано 288 випадків самогубств, при яких загинуло 134 особи (з них 1 дитина), травмовано – 154 особи (з них 9 дітей).