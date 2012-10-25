Мажоритарники від «Батьківщини» попрощались з довіреними особами

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію довірених осіб двох кандидатів у депутати України, котрі балотуються на Вінниччині.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ЦВК.

Зокрема, скасовано реєстрацію довірених кандидатів у народні депутати України – висуванців ВО «Батьківщина» Наталії Солейко, зареєстрованої в одномандатному виборчому окрузі № 11, а також Івана Мельничука, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 14.

Згідно з частиною дев’ятою статті 76 Закону України "Про вибори народних депутатів України" кандидат у депутати в одномандатному окрузі має право в будь-який час до дня голосування звернутися із заявою до Центральної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи.