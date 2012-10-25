Волинянин позбавив життя нашу землячку
14:20, 25 жовтня 2012Вінниця
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Вчорашній ранок став останнім для 24-річної жительки с. Райки.
Згідно з повідомленням ДАІ УМВС України у Вінницькій області, жінка загинула внаслідок ДТП.
Як з’ясували правоохоронці, О 6.40 на автошляху Житомир-Вінниця водій автомобіля
"ІВЕКО" – 37-річний мешканець м. Луцька скоїв наїзд на жінку, коли та переходила дорогу.
Внаслідок дорожньої пригоди потерпіла померла на місці події.
Наразі тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу, а автівку – на арешт майданчик.
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