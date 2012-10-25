Психоделічний звуковий проект гратиме у Вінниці

Новий харківський проект «Trance House Журавлик» - це дует, з половиною якого вінницькі слухачі вже знайомі. Роман Голоборда - відомий нам як учасник групи Morj (соло-гітара, вокал, тексти). З ним разом виступає Лісіб (Роман Козирєв) - сесійний музикант, перкусіоніст, художник, неспішний мандрівник крізь світ духів і звуків.

Разом вони й породили нестандартний психоделічний звуковий проект «Trance House Журавлик». Разом вони і приїдуть грати перед вінничанами 27 жовтня в ресторан-клуб «У Флінта» (вул. Визволення, 8). Початок концерту о 20.00.

Гримучу суміш, з таких сучасних стилів як фанк, рок, реггі і соул, настояну на крутому відварі з коренів різних етнічних культур, хлопці називають «свар». Крім слів і нот в атмосфері «Журавлик» присутні звуки давньослов'янської ворожби, індійської раги і тюркського шаманізму.

Так само, в цей вечір, сцену з харків'янами розділять вже всіма улюблені "BALAGULA project" (ех-Дом'плоТ), які постануть перед вінницької публікою в новому, дещо незвичному амплуа. Буде їх троє чи четверо - теж загадка.

Загалом, в цей суботній вечір відбудеться особлива музична медитація. Імовірність впасти в транс висока, бережіть вуха - по ним іду всередину! А хоча ... Краще розслабтеся і отримаєте музичне задоволення!



