Підприємства від пропозицій сфери послуг відмовляються

За січень–вересень 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 3056,2 млн. грн., що склало у порівнянних цінах 92,0% від рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 2711,8 тис. грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 9885,6 тис. грн. і 3632,9 тис. грн.).

У вересні п.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 376,3 млн. грн., або 88,2% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 1,9 в.п. і становила 22,2% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж вересня 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося. На долю послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (69,1%) загального обсягу послуг.

Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 20,3%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 5,4% загального обсягу послуг.

