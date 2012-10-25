Винуватець ДТП повернувся на місце пригоди через муки совісті

24 жовтня о 21 годині в центрі смт. Сутиски світлий «ВАЗ» з причепом скоїв наїзд на пішохода, 53-річну місцесу жительку і втік з місця пригоди. Внасліждок ДТП жінка занала численних тілесних ушкоджень і потрапила до лікарні, де їй діагностували закриту черепно-мозкову травму та рвану рану стегна, котрою довелось зайнятися хірургам.

Як повідомило ДАІ УМВС у Вінницькій області, наразі встановлено, що наїзд скоїв водій автомобіля "ВАЗ-2104", - 32-річний мешканець Стрижавки Вінницького району

Згодом з’ясувалися і подробиці ДТП.

Як виявилось, дорожньо-транспортна пригода сталась на ділянці заокруглення дороги. Водій «жигулів» на повороті не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де йшла 53-річна жінка і вела велосипед, і зачепив її причепом.



З місця пригоди водій одразу поїхав в напрямку Тиврова.

Випадкові перехожі, які стали свідками події, викликали швидку та міліцію. За 5 хвилин втікача вже розшукували на прилеглій території та у місті Тиврів. На місце ДТП прибув і начальник Управління ДАІ Вінницької області Павло Солоненко. Він дав вказівку повторно оглянути прилеглі території, адже зловмисник утекти далеко не міг. І дійсно, за метрів 500 від місця ДТП втікача було знайдено.

Як він пояснив правоохоронцям, совість замучила, тому повернувся назад, але під’їхати ближче не вистачало сміливості.

Чоловік розповів, що автопригоди не помітив, але побачив шматок тканини від джинсів, який зачепився на причепі легковика, з острахом його викинув, і вирішив повернутися назад. Наразі проводяться слідчі дії. Злочин було розкрито за півгодини.