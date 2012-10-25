"Арката" запрошує на ексклюзивний концерт

Вінницька обласна філармонія 25 жовтня о 18.30 запрошує відвідати ексклюзивну концертну програму з абонементного циклу «Вечори з «Аркатою»», яка носитиме назву «Пори року forever». Неперевершена музика А. Вівальді та А. П'яццолли звучатиме у виконанні солістки Національної філармонії України, заслуженої артистки України Ольги Рівняк (скрипка) та академічного камерного оркестру «Арката» під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України Георгія Куркова, повідомляє lorna-l.livejournal.com/.

Восени часто замислюєшся про пори року, що змінюють одна одну: холодна зима, квітуча весна, безтурботне літо та романтична осінь… а потім знову зима. Зміна сезонів у всі часи надихала творчих людей.

Два великі композитори присвятили порам року свої відомі твори: у XVIII сторіччі Антоніо Вівальді написав цикл скрипкових концертів, кожен з яких присвячено одній порі року та складено з трьох частин, відповідно кожному місяцю. Більш як два з половиною століття потому, геніальний аргентинець Астор П'яццолла склав свій твір «Пори року в Буенос-Айресі». Але його «Пори року» починаються не з «Весни», а з «Осені» (можливо, тому, що в Південній півкулі, де розташована Аргентина, все навпаки: коли в Італії весна, в Буенос-Айресі осінь). П'яццолла сміливо поєднує латиноамериканські та джазові мотиви з класичною традицією, а тема вівальдіевской «Грози», яка періодично виринає, свідчить не про просте наслідуванні великому попереднику, а про спадкоємність, перекладену на сучасну музичний мову.