У Вінниці відкрили сучасне відділення реанімації

У Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону у Вінниці відкрито сучасне відділення реанімації та інтенсивної терапії (для терапевтичних хворих) кардіологічної клініки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси і зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, в урочистій церемонії взяли участь командувач Повітряними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак, т.в.о. директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віктор Жаховький.

Відділення на шість ліжко-місць дозволить з використанням міжнародних стандартів надання медичної допомоги проводити інтенсивну терапію таких серйозних захворювань, як інсульти, інфаркти, важкі форми пневмоній. Підготовлені досвідчені лікарі-анестезіологи і середній медперсонал. Військові медики освоїли експлуатацію сучасного діагностичного і лікувального устаткування, зокрема, апаратів для штучної вентиляції легенів, дефібриляторів, електрокардіографів, кисневих концентратів.

«В даний час Військово-медичний клінічний центр в Вінниці - це багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад. Відкриття в ньому сучасного відділення реанімації та інтенсивної терапії - довгоочікуване і вкрай необхідне подія для Центрального регіону», - сказав В.Жаховський.

Він додав, що протягом року для ВМКЦ Центрального регіону було закуплено новітнього обладнання на суму близько 10 млн. грн. Цього разу представники Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України вручили військових медиків інфузійне насосне обладнання для внутрішньовенних вливань.