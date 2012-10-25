Замість Лесика ОВК №11 очолив Сітарський

ЦВК за поданням ВО „Батьківщина” змінила голову виборчої комісії 11-го округу у Вінниці. Бютівця Павла Лесиказамінив його однопартійєць Сергій Сітарський.

Як тповідомляє ВінницяОК, Павло Лесик відмовляється коментувати причини кадрових перестановок в ОВК, а новопризначений Сергій Сітарський каже, що це – рішення партії і він буде на совість його виконувати.

- Я думаю, що при розгляді моєї кандидатури було враховано мій досвід адміністративної роботи, моїх дві вищі освіти, одна з яких за фахом «державне управління». Причин звільнення свого попередника коментувати не хотів би, але комісія об’єктивно дещо відставала у своїй роботі навіть від комісії сусіднього 12-го округу. Наприклад, там уже почали видачу бюлетенів, ми ж почнемо тільки завтра. Партію можна зрозуміти, вона не хоче чути на свою адресу закиди, мовляв, голова комісії – ваш висуванець не справляється з роботою.