Королевська хоче спровадити в минуле старих політиків

Вінниця для Наталії Королевської була першим етапом промо-туру країною. В нашому ж місті зустрічі з виборцями лідер „України – Вперед” і завершує.

Відтак, прес-конференція політика стала до певної міри підбиттям попередніх підсумків парламентської кампанії.

Аналізуючи шлях своєї політичної сили в боротьбі за симпатії електорату та перебіг кампанії в цілому, Наталя Королівська зауважила, що вона була досить важкою та вкрай брудною. Причому, як з боку провладних політичних сил, так і з боку опозиції: одні на повну котушку застосовували адмінресурс, інші - „брудні технології”.

Реалії вчергове засвідчили актуальність задекларованої „Україною - Вперед!” необхідності відправити в минуле старих політиків і змінити якість політики в нашій державі в цілому.

Оптимізму додала Наталі ї Корлевській зустріч зі студентами Вінницького педагогічного університету, серед яких вона побачила багато освічених небайдужих молодих людей, здатних на вчинок.

Саме для того, аби втілити сподівання своїх співвітчизників, зокрема, молоді, „Україна-Вперед!” мобілізувала більше 30 тисяч своїх прихильників, серед яких члени виборчкомів, спостерігачі, аби захистити результати волевиявлення українців і не допустити фальшування результатів виборів. Адже лідер партії переконана, що, незважаючи на маніпуляції з результатами соцопитувань, насправді її політична сила долає прохідний відсотковий бар’єр до парламенту.

Головним завданням Наталія Королевська вважає реалізацію програми економічних змін в країні “Нова економіка — нова країна”, з якою партія йшла на вибори і під яку до ВР вже внесено п’ять законопроектів.

Що ж до того, у співпраці з якими політичними силами збирається втілювати задумані трансформації у життя, пані Королевська зазначала, що ні за яких обставин це не будуть ПР та КПУ. Натомість вона запевняє про відкритість до співпраці з партіями демократичного спрямування.

