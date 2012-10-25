На вибори вінничани підуть у валянках

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, з 26 жовтня на території України, починаючи із західних областей, розпочнеться період похолодання – вночі можливі заморозки 0…-5°С, вдень стовпчик термометра коливатиметься в межах +1…+6°С. Весь період похолодання буде супроводжуватися штормовими вітрами до 15-20 м/с, високою вологістю.

Про це під час брифінгу повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

Починаючи з п’ятниці, Гідрометцентр прогнозує різку зміну погодних умов через переміщення з Балканського регіону на територію України холодного арктичного повітря. У цей день у західних областях очікується зниження температури до +4... +10°С. Можливі дощі та мокрий сніг.

27-28 жовтня похолодання пошириться на всю територію України, крім Криму й Приазов'я. Вінничччина – серед областей, у яких очікується випадання найбільше інтенсивних опадів Окрім мокрого снігу можливе утворення снігового покриву.

29-30 жовтня інтенсивність опадів знизиться. Такий період похолодання буде нетривалим. Уже 1-3 листопада Гідрометцентр прогнозує суттєве підвищення. З 1 листопада очікується підвищення температури. Нічні температури підвищаться до +4…+9°С, денні – до +7…+12°С.