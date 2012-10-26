З вінничан знову хочуть зробити непитущих, - вже на рівні держави

Депутати візьмуться за любителів випити, та ще і в людних місцях. Новий законопроект вже чекає свого розгляду. Головне завдання - заборонити продаж алкоголю з восьмої вечора до одинадцятої ранку. А ще - не давати пити на людях.

Ввести таке хочуть по всій Україні, - повідомляє ТСН.

Нація катастрофічно спивається.Народні депутати вирішили з такими як вони треба щось робити. Автор законопроекту Руслан Зозуля розповідає: "Основна позиція, що алкоголь буде заборонений до продажу в нічний час з 8 вечора до 11 ранку. Друга позиція, буде заборонено вживати алкогольні напої в скверах, парках, під'їздах".

А ще - з'являтися на людях напідпитку. Заборонять вживати з колегами на робочому місці, за це влетить керівництву.

Порушників штрафуватимуть, почнуть зі ста гривень, а далі як рука ляже. Такі заборони вже намагалися запровадити в нашій області Вінницькій , але не прижилось і навіть дійшло до суду. Найбільше тоді хвилювалися підприємці. "Якщо маленький магазинчик, то це ключова позиція, це складова прибутку за рахунок продажу алкоголю. Якщо зробити заборону на торгівлю алкоголю, то цей магазин просто не зможе існувати", - пояснює голова спілки підприємців Олександр Печалін.

Поки справа була в суді, вінничани організували нічну варту за алкоголем. Чергували біля магазинів. Своє право вільно пити і продавати горілку вони відстояли.

