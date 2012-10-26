У "Мегамолі" впало скло

25 жовтня, близько 19-ї години у торгівельному комплексі „Мегамолл” у Вінниці по вул.600-річчя впала вітрина в одному з „бутиків”. Про це повідомляє 20 хвилин.

Скляна вітрина одного з магазинів, що орендують приміщення торгівельного комплексу, впала сама. Як кажуть відвідувачі її ніхто не чіпав.

- Був дуже гучний „гуп”, я аж підскочила від несподіванки, - каже одна з відвідувачів магазину Оксана. – Я виходила якраз з „Сільпо”, а навпроти впало скло. Там відразу зібрались люди, всім було цікаво що сталось і чому. Добре, що ніхто не постраждав, але я думаю налякалась не лише я.

Через 15 хвилин прибиральниці вже забрали скло.