Податківці не пустили «в тінь» 48 мільйонів гривень

Понад 80 злочинів, пов’язаних із несплатою податків та незаконним обігом товарів, викрили за 9 місяців цього року співробітники податкової міліції ДПС у Вінницькій області.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Майже половина з них – злочини за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, де збитки бюджету вимірюються мільйонами гривень.Кінцевою метою їх розслідування має стати повне відшкодування збитків, завданих державі злочинною діяльністю.

Протягом дев’яти місяців 2012 року податківцям вдалося не допустити витоку в тіньовий сектор економіки, а також повернути вкрадені з бюджету кошти на загальну суму понад 48 млн. грн. Крім того, попереджено 41 випадок необґрунтованого відшкодування податку на додану вартість на суму більш ніж 6,5 млн. грн.

До кінця поточного року податківці Вінниччини мають зосередитися на посиленні роботи по семи основних напрямках – протистояння злочинам у сфері ІТ, контроль надходжень до місцевих бюджетів, протидія виведенню коштів у країни з пільговим оподаткуванням, боротьбі з незаконним відшкодуванням ПДВ та розкраданням бюджетних коштів через субвенції та тендерні процедури, виявлення користувачів «конвертаційними центрами», контроль ринку підакцизної продукції.