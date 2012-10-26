За два дні затримали 40 п‘яних мотоциклістів

Значна кількість дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв мототранспорту на території Вінницької області змусила Державтоінспекцію до радикальних кроків. Тільки за дві доби, 18 та 19 жовтня, з важкими травмами госпіталізовано водіїв моторолера та скутера, один з яких за кілька днів у лікарні помер.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Щоб запобігти аварійності та правопорушенням при обов’язковій реєстрації скутерів та мопедів, Державтоінспекція Вінниччини з 22 по 26 жовтня 2012 року проводить на території області оперативно-профілактичне відпрацювання під умовною назвою «Мотоцикліст». За дві доби операції затримано 40 водіїв мототранспорту в стані алкогольного сп’яніння, 94 водії керували без відповідних документів, а саме реєстраційних та посвідчення водія категорії «А». За допущені правопорушення 65 одиниць транспорту поставлено на арештмайданчик.

Оперативно-профілактичні заходи на Вінниччині тривають. Державтоінспекція вкотре нагадує щодо обов’язковисті реєстрації мопедів та скутерів, об’єм двигуна яких складає до 50 кубічних сантиметрів. Керувати цим видом транспорту до 16 років і без посвідчення водія категорії «А» категорично заборонено.