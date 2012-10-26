29 посадовців будуть відповідати за сміттєзвалища

Прокуратура Вінницької області провела перевіркк додержання вимог законодавства у сфері поводження з відходами органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та державного контролю. Встановлено, що вказаними установами не виконуються визначені законом повноваження. Питання ліквідації стихійних сміттєзвалищ не вирішується, органи контролю на усунення цих порушень не реагують, програми поводження з відходами переважно не виконуються.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

За наслідками перевірок у цій сфері прокурорами порушено 1 кримінальну справу, внесено 73 подання, опротестовано 17 незаконних актів, до відповідальності притягнуто 29 посадових осіб органів державного контролю та 14 - органів місцевого самоврядування.

За внесеними документами реагування до бюджету відшкодовано 10 тис. грн., заявлено та задоволено 2 позови на суму 35,6 тис. грн.