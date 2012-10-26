Вимкнені фари вбили бульдозериста

Смерть в кюветі

Вчора, 25 жовтня, сталась трагедія на полі с. Суботівка Могилів-Подільського району. Як повідомила ДАІ УМВС у Вінницькій області, вечірньої пори, о 20.20 на польовій дорозі водій гусеничного трактора "Т-130" (бульдозера), який належить приватному підприємцю , 59-річний кермував агрегатом без освітлення. Не впоравшись з керуванням, тракторист з’їхав к кювет. Бульдозер перевернувся. Внаслідок ДПТ тракторист від отриманих травм загинув на місці пригоди. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.



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