Селяни оприлюднили відео зі скупкою голосів у Козятинському районі

24 жовтня цього року у селі Білопілля Козятинському районі Вінницької області був затриманий автомобіль з агітаторами одного з кандидатів в народні депутати.

Про це повідомляє прес-служба Миколи Катеринчука.

Приводом для затримання стала інформація про підкуп виборців у с.Білопілля Козятинського району. Про це прес-службу повідомили самі виборці села та надали відповідне відео.http://www.youtube.com/watch?v=Ahp2T09RVTY&feature=youtu.be

На відео з місця події, добре видно, що в сільському кафе без будь-якого приховування заповнюються відомості, видаються гроші, по 100 гривень, а селяни ставлять свої підписи, як гарантію голосування. "Кому не вистачило - приходьте завтра, ми повідомимо", - говорить один з агітаторів.

Після цього група від'їхала з села, а вже по дорозі в Козятин їх затримали правоохоронці. Після затримання представники кандидата дали відповідні показання. Відео жителі села передали у відділ міліції Козятинського район