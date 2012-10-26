Залишена напризволяще дворічна дівчинка отруїлась ліками

25 жовтня о 06:20 на пункт зв’язку державної пожежної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення Дитячої обласної лікарні доставлено дворічну дівчинку з діагнозом «гостре отруєння медичними препаратами».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Дитина, залишившись без нагляду дорослих, вжила велику кількість медичних пігулок.

Малечу каретою швидкої допомоги госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. На даний час стан дівчинки стабільно важкий.

Рятувальники звертаються до громадян більш пильно наглядати за власними дітьми.