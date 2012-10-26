Сьогодні на фонтані співатиме Олег Скрипка

Найбільший у Європі світломузичний Фонтан ROSHEN із єдиною у світі системою занурення під воду 26 жовтня запускає свою нову програму. Урочиста презентація нового шоу тривалістю 23 хвилини розпочнеться о 18-й годині на набережній ROSHEN.

Перед вінничанами виступлять Олег Скрипка та гурт «ВВ», а також всесвітньовідомий віртуозний скрипаль Василь Попадюк.

Довідка. Найбільший у Європі світломузичний Фонтан із єдиною у світі системою занурення під воду та реконструйована Набережна «ROSHEN» відкриті 4 вересня 2011 року. Під час реконструкції Набережної «ROSHEN» проведено розширення нижнього та верхнього променадів з 15845 до 16493 кв м. Проведено розчищення русел річок Вінничка та Південний Буг, а також аванкамери насосної станції. На території ділянок двох скверів влаштовано пішохідні доріжки, встановлено дитячий майданчик з спеціальним антитравмовим покриттям. Для забезпечення зручних зв’язків між прогулянковою алеєю та територією, що знаходиться нижче рівня верхнього променаду влаштовано різноманітні типи сходинкових маршів, а також пандуси для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Після реалізації проекту відбулася стабілізація берегової лінії, відновлення та розширення акваторії.

Фонтан розміщено в руслі річки Південний Буг, він має довжину 140 метрів і висоту струменя до60 м. Встановлення світломузичного фонтану з можливістю відео проектування, дає змогу відчути незабутні емоції від світло-відео-музичних шоу.

Цей соціально-культурний та інфраструктурний проект було повністю реалізовано за рахунок інвестиції Фонду Петра Порошенка та Міжнародної корпорації ROSHEN. Загальна вартість проекту Набережної і Фонтану перевищує 70 млн. гривень.

У 2012 році кондитерська корпорація ROSHEN вклала в Набережну й Фонтан ROSHEN додатково 6,5 мільйонів гривень. За ці кошти була проведена модернізація Фонтану, яка включала встановлення трьох додаткових лазерних систем, що дозволяють значно збільшити кількість спецефектів, розширити репертуар і зробити програму вінницького Фонтану набагато різноманітнішою.

Прокладено додаткові кабельні системи; встановлено акустичні системи й допоміжні системи звуку, що посилює якість і сприйняття самої шоу-програми фонтану ROSHEN.