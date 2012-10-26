«КАМАЗ» переїхав літню жінку

Померла на місці пригоди

25 жовтня о 12.10 на автошляху Бершадь-Умань 41-річний водій службового автомобіля "КАМАЗ 45143", котрий належить сільгосппідприємству с. Теофілівка Бершадського району, скоїв наїзд на пішохода Як повідомила ДАІ УМВС у Вінницькій області, потерпіла, – 71-річна пенсіонерка, -зазнала численних травм, від яких померла на місці пригоди. За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter