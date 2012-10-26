Реконструкція Ладижинської ТЕС обійдеться Ахметову в 1,185 мільярда

За четвертий енергоблок

Кабінет Міністрів України затвердив техніко-економічне обгрунтування реконструкції енергоблока №4 Ладижинської теплової електростанції ПАО "Західенерго". Відповідне розпорядження №807-р від 24 жовтня 2012 р. розміщене на порталі уряду, - передає УКРІНФОРМ. "Схвалити подане Міністерством енергетики та вугільної промисловості техніко-економічне обгрунтування "Реконструкція енергоблока № 4 Ладижинської теплової електричної станції публічного акціонерного товариства "Західенерго", - йдеться в тексті документа. Загальна кошторисна вартість реконструкції становитиме 1 млрд 184 млн 996,041 тис. грн. У тому числі вартість устаткування становитиме 714 млн 923,992 тис. грн, будівельно-монтажних робіт - 242 млн 335,899 тис. грн. Передбачається, що електрична потужність енергоблоку після реконструкції збільшиться на 25 МВт і становитиме 325 МВт, річний відпуск електроенергії зросте до 1 млн 836,9 тис. МВт-год. Реконструкція триватиме 18 місяців. Ладижинська ТЕС оснащена шістьма енергоблоками потужністю по 300 мВт кожен. "Західенерго" експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірської ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт. Вертикально інтегрованого приватному енергохолдингу України ДТЕК, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет "Західенерго" у розмірі 25% акцій знаходиться у НАК "Енергетична компанія України".

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