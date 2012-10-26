Чиновники привласнили 867 тис. «щурячих» гривень

Працівники вінницького Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили злочинну діяльність посадових осіб одного з районів Вінниччини, які розкрадали бюджетні кошти. За чотири роки посадовці привласнили майже 867 тисяч гривень, які належать державі.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Незабаром четверо фігурантів кримінальної справи, порушеної обласною прокуратурою за матеріалами УБОЗ УМВС у Вінницькій області, предстануть перед судом. Посадовцям пред’явлено обвинувачення за ч.5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки), ч.2 ст. 366 КК України (Службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки), ч.2 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання)доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі).

Як розповів начальник УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Валерій Пастух, з 2008 по 2012 роки організоване злочинне угрупування, у складі якого четверо осіб, привласнило 866 697 гривень державних коштів, виділених з місцевого бюджету на проведення дератизаційних та дезінфекційних робіт.

Об’єднала посадовців у злочинне угрупування 51-річна жінка, яка займала керівну посаду у районному центрі. Заручившись підтримкою ще двох керівників районного рівня, жінка через місцевого приватного підприємця протягом чотирьох років привласнювала державні гроші. Вона перераховувала гроші підприємцю на рахунок, а він їх переводив у готівку. Після чого гроші ділилися між усіма учасниками незаконної оборудки.

Зараз матеріали кримінальної справи направлені на розгляд до суду. Учасникам організованої злочинної групи з корумпованими зв’язками загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Під час досудового слідства у посадовців вилучено майно на суму необхідну для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.