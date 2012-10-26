Прокуратура приструнила липовецьких податківців

Забагато вимагали

За втручання прокуратури припинено протиправні дії податківців. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Прокуратурою Липовецького району за результатами вирішення повідомлення заступника директора ПП «Липовецька хлібна база», яке надійшло на телефон «гарячої лінії» щодо неправомірних перевірок податкового законодавства працівниками місцевого відділення Іллінецької МДПІ, внесено подання керівнику податкової інспекції. Встановлено, що працівники контролюючого органу всупереч вимогам Податкового кодексу України незаконно викликали до себе працівників підприємства, вимагали у них дані щодо його функціонування, обсягу виготовленої продукції. Завдяки втручанню прокуратури протиправні дії припинено.

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