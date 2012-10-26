Конкуренту Джиги влаштували ритуальне спалення?

У Тульчин 24 жовтня було пошкоджено біл-борди кандидата у народні депутати України по виборчому округу №15 Василя Вовка (самовисунення).

Про цей факт спостерігачу Громадянської мережі ОПОРА повідомила довірена особа кандидата Василя Вовка Григорій Колодєєв.

За його словами невідомі пошкодили біл-борди, пообривавши та спаливши агітаційні матеріали.

Цікаво, що відповідно до закону звільнити рекламо носії від політ реклами треба було до 28 жовтня, аби усміхнені зображення політиків не впливали на свідомий вибір вінничан у день голосування.

Власне, за два дні до завершення агітації наявність зображення пана Вовка нічим конкурентам не завадила б. Може, хіба, думають «геть з очей - і з серця геть». Чи, може, екстрасенси щось підказали?