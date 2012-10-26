Брати гроші за пломбування лічильників води суд не дозволив

Вищий господарський суд України підтвердив правомірність рішення Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо зловживання монопольним становищем ДП “Калинівкаводоканал” КП “Вінницяоблводоканал”.

По це повідомило Офіційне Інтернет-представництво Вінницького обласного територіального відділення АМКУ.

Вищий господарський суд України залишив без змін рішення Господарського суду Вінницької області та постанову Рівненського апеляційного господарського суду, якими відмовлено у задоволені позову ДП “Калинівкаводоканал” КП “Вінницяоблводоканал” про визнання недійсним рішення Відділення.

У березні 2012 року Відділення оштрафувало ДП "Калинівкаводоканал" КП "Вінницяоблводоканал" на 17 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Як встановило Відділення, Водоканал стягував зі споживачів плату за пломбування засобів обліку води, тоді як пломбування є функцією підприємства і потрібно для контролю за отриманням послуг споживачами.

Водоканал зобов’язаний припинити стягнення із споживачів послуг з централізованого водопостачання та водовідведення плати за пломбування засобів обліку води.